"Tenemos que ver las caras de Pelayo y Damián reventados": así hablan los defensores de Carmen, Koldo y Anita

En el video que inaugura este artículo, Candela, amiga de Anita, no ha ahorrado elogios para su defendida: "Anita se tiene que salvar porque es un mujerón, una guerrera. Me encanta el concursazo que está haciendo", ha dicho. Pero el defensor de Carmen Alcayde ha ido más lejos y ha arremetido en contra de los enemigos de su amiga: "Carmen se tiene que salvar porque desde el minuto uno la han dejado sola. Se tiene que quedar porque tenemos que ver las caras de reventados cuando ella se salve de Pelayo y de Damián que se han convertido en los dueños de la isla, no sé por qué".