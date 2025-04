Jorge Javier Vázquez les decía unas palabras en nombre de 'Supervivientes' a los concursantes del programa, mientras estaban en la palapa , tras ver las imágenes en las que algunos de ellos comentaban lo que hablan "detrás de las cámaras", que no es lo mismo que luego expresan cuando todos les oyen.

"Quiere decir que, cuando estáis delante de las cámaras os echáis la siesta y cuando las cámaras no están cerca, habláis y tratáis los temas propios de la convivencia y de la supervivencia, que es de lo que trata, entre otras cosas, esta experiencia. Estáis en 'Supervivientes', un programa de aventuras, pero también de convivencia" , les decía el presentador.

Y Jorge Javier continuaba con sus palabras: "Una convivencia, cuyos asuntos no deben de ser tratados fuera de las cámaras por respeto a los espectadores que os sigue que os apoyan. En definitiva, estáis intentando falsear la realidad de esta aventura". Dejando claro que "cuando se trata de hacer vídeos, aquí no estamos pidiendo que os peleéis o arméis gresca porque sí, no".