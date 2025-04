Tras su crisis, Montoya reflexiona y decide cambiar un aspecto que detonará por completo su relación con sus compañeros de playa

Los habitantes de Playa Furia debaten intensamente en palapa la determinante decisión de Montoya

El bonito gesto de Montoya con Carmen Alcayde en la palapa: "Es lo que me queda ya"

Las continuas tensiones entre los habitantes de Playa Furia han llevado al límite a uno de los concursantes de 'Supervivientes' hasta tal punto que ha tomado una determinante decisión, la cual cambiará por completo la convivencia entre ellos.

Montoya, tras haber sufrido una crisis nerviosa fruto de un duro enfrentamiento con Manuel, ha tenido el suficiente tiempo como para replantearse cómo quiere pasar el resto de su concurso. Tras volver a la playa, el superviviente decide reunir a sus compañeros y comentarles la crucial decisión que ha tomado.

La crucial decisión de Montoya

El andaluz se sienta en la arena y pide a sus compañeros que se acerquen: "Damián sé que no quiere hablar conmigo pero quiero hablar con todos una cosa simplemente para informaros". Pero el karateka se niega "a no ser que sea algo de fuego, pesca o playa", es decir, Damián no quiere hablar nuevamente de cómo pueden distribuir la comida.

Sin embargo, Montoya solo quiere comunicarles algo que lleva pensando un tiempo. "Llevo aquí dos meses conviviendo y la situación es la que es. Yo al estar malo ahí, me ha dado un click en la cabeza por mi salud y por seguir en el concurso de la forma más estable posible", comienza.

Para el superviviente lo único que les unía a él y sus compañeros era "la equitatividad y los roles", pero ahora eso se ha roto tras haberse hecho una injusta repartición de las recompensas. Esta complicada situación que produjo uno de los peores enfrentamientos de la edición le ha llevado a tomar una trascendental decisión que cambiará su manera de convivir: "Voy a comer y voy a hacer algo de la dotación que yo gane con mi esfuerzo. Los peces si los cogéis, yo no voy a comer. No por nada, sino porque he sentido que en varias ocasiones se echa en cara las cosas".

Una decisión que a Manuel no le parece mal, siempre y cuando "quede claro que es algo que has elegido tú y que nadie te ha impuesto". Montoya dice que así es, pero que lo que le ha llevado a esto es "a base de situaciones que yo he vivido"

Montoya justifica su autoabastecimiento por el egoísmo de sus compañeros: "No son personas"