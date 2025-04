"Yo la relación entre Álvaro y Lucía no me la creía porque a Álvaro lo conocía de fuera", insiste Julen. Esto provocó varios desencuentros entre los dos y, finalmente, se cumplió lo que Julen vaticinaba: "A las dos semanas de terminar esto, lo dejaron". En este punto, Mayeli y Claudia le preguntan a Julen si la historia entre Gerard y Lucía se la cree o no.

"Es que yo a él no le conozco, no voy a hablar sin conocerlo. Es que yo con Álvaro me he ido de viaje. No es que no lo viera real. Tengo que decir que ahora Álvaro es mi colega, pero me jodió porque aquí rompí una amistad por decir lo que pensaba", responde Julen.