Carmen Alcayde ha sido la primera en hablar y ha explicado que aquello que tiene ganas de volver a ver de nuevo es su moto : “La amo, me da libertad, me encanta cogerla por Valencia con mi pelo al viento, sentir la brisa y puedo cogerla para ir a cualquier sitio, a ver a mis hijos… A tantos sitios que echo de menos”.

Manuel González declaraba en exclusiva para Telecinco.es que el no tener sus accesorios, pendientes y collares le hacen sentirse como si estuviera “en pelotas” y Makoke asegura que necesita volver a echarse su perfume: “Quiero oler bien. El olor me traslada a momentos con mis hijos, me recuerdan a mi hogar”, decía.

Pelayo Díaz asegura que ha aprendido a no echar de menos nada material, pero que echa en falta papel y lápiz: “Las ideas me vienen por la noche y me encanta dibujarlas y bocetearlas”, declaraba. Mientras que Álvaro Muñoz Escassi apuntaba a que el “móvil” es lo que más necesita en los Cayos Cochinos: “Estoy enganchado al teléfono. Me acuesto con el teléfono y me levanto con él”.