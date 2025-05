La reorganización de los equipos en 'Supervivientes' ha dejado a Anita y Montoya conviviendo juntos en Playa Furia, en Cayos Cochinos. Las primeras horas de convivencia trajeron consigo una gran bronca entre ambos, sin embargo, esta se zanjaba con un pasional beso cuando creían que no estaban siendo grabados. Una vez más la estrategia se repite.

Tras esto, el superviviente se lo colocaba y asegura que “es la costumbre a lo mejor. Que no tienes la costumbre de ver tamaños así. Pero el bañador está normal”. Un comentario que ha provocado la risa de Anita mientras sale del agua, de Makoke quién comenta “¿Qué te pasa, hijo mío?”.

A lo que Montoya explica que no le pasa nada, que está tranquilo y confiesa que “es la comida. Yo lo único que tengo para arriba son las tetas”. Y de nuevo Makoke se incluía en la conversación: “¿Qué te crees? ¿Qué yo de eso no entiendo? Que yo no voy para allá. ¿Cómo voy a ir yo para allá? Estas tú fatal”.