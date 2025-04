En menos de 48 horas, han protagonizado un conflicto que ha puesto en peligro su relación. Todo comenzaba mientras hablaban junto a Carmen Alcayde de las nominaciones . Montoya tenía un comentario respecto a Anita que a ella no le gustaba en absoluto. " Al final te has quedado más sola que la una y al final los que están contigo votan en tu contra", había dicho el andaluz.

Esto hacía estallar a la superviviente, que no dudaba en ponerle los puntos sobre las íes: "¿Qué mierda está diciendo ahora? ¡Que me dejes tranquila! Me molestan los minicomentarios que sueltas, diciendo que me he quedado más sola que la una". En directo, y tras haber escuchado la discusión, Anita volvía a insistir en lo que le había herido ese comentario. No obstante, él se justificaba y explicaba a qué se refería exactamente: "Fue respecto a la votación".