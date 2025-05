Claudia se sincera con Mayeli: "No te pillo"

Luego Claudia les contó a sus compañeras que había estado hablando largo y tendido con Sthefany, con la que hasta hace poco estaba muy unida porque convivían en el reality. Uno de los temas que trataron fue la relación de Claudia con Mayeli, a la que no acaba de pillar. Ahora parece que empiezan a llevarse bien, pero Claudia no sabe si eso durará o si la novia de Álvaro volverá a decirle algo que no le guste. "Yo te he dado una oportunidad. Yo, si me peleo con alguien, no le vuelvo a hablar. Es lo que hago en la calle. Aquí es más complicado, pero es verdad que me rio contigo, no te veo mala", le explicó.