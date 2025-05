El concursante descubre qué consejos se dio antes de aventurarse en el concurso

Koldo se da cuenta que cuando aceptó ir a 'Supervivientes' tenía un objetivo claro y considera que lo ha cumplido

Antes de saltar al helicóptero, se le pidió a todos los concursantes que se escribieran a sí mismos una carta para su yo del futuro. Conforme han ido saliendo de 'Supervivientes', no solo se han encontrado con sus objetos personales, sino también con las personas que eran antes de aceptar esta aventura a través de este escrito.

Ahora es el turno de Koldo Royo, quien confiesa que no se acordaba de haberlo hecho, con lo cual la curiosidad es mucho mayor. Si quieres descubrir qué se dijo a sí mismo, solo tienes que darle play al video o seguir leyendo.

"La vida te estropea físicamente pero mentalmente puedes mejorar"

Ya en aquel momento, su yo del pasado tenían un objetivo claro con esta participación en el concurso: motivar a muchos a no tener miedo a la edad. "Creo que puede haber servido porque yo no esperaba haber aguantado tanto, dos meses. Además, en las pruebas conjuntas lo he dado todo. Yo creo que sí", señala.

Antes de entrar en 'Supervivientes', Koldo Royo quería que él mismo se diese cuenta de la cantidad de gente que hay a su alrededor que le quiere. "Sí, me doy cuenta que tengo mucha gente que me quiere y, os voy a decir una cosa, me voy con más gente que me quiere más todavía", afirma.

Gracias a esta experiencia confiesa sentir que ha evolucionado mucho como persona: "He dejado miedos en el camino y también me ha salido alguno como la inseguridad, un miedo a no saber convivir aunque creo que he convivido muy bien. He conocido, he podido hablar, escuchar y también me han podido escuchar al contar un poco de mi vida, de lo que he podido mejorar. Porque en la vida te puedes estropear físicamente pero mentalmente puedes mejorar y yo pienso que lo he hecho. Creo que en esta experiencia he mejorado algo".