"Estamos todos comiendo menos y yo me he encargado de la división de la comida . Me siento responsable", dice. Pelayo sufrió un duro encuentro con sus compañeros de Playa Furia al recibir una recompensa y decidir no compartirla. Llegó incluso a vivir un tenso momento .

Y es esta la razón por la que ahora reconoce que se siente escaso de energía. "Sigo dolorido, no me apetece pescar", dice. Asegura que él en todo momento tiene una buena actitud, pero en las últimas horas no ha podido más. Así ha terminado explotando. "Me hago el duro allí, pongo mi mejor cara. Pero me pasa factura", señala.