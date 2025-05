Maica recibe un mensaje del exterior en 'Los vecinos de la casa de al lado, el reality exclusivo de mitele PLUS . Quien se lo envía es Álex Ghita en el que le dice que está siguiendo su concurso y que espera verla pronto. Los vecinos no entienden el mensaje, ya que no saben qué tipo de relación tienen. Maica explica que en 'GH DÚO' le gustó a Álex, pero ella lo rechazó . Aun así, al salir del reality el entrenador quiso conocerla y ella volvió a rechazarle.

"Fuera quiso seguir conociéndome, lo quiso intentar", añade Maica, "pero yo no le respondía ni le seguía ni nada. Le quiero como un amigo y tiene actitudes que no me gustan", remata la inquilina del vecindario. Para no perderte este y otros momentazos de 'Los vecinos de la casa de al lado', no dudes en suscribirte a mitele PLUS.