Mayeli no tardó mucho en volver al apartamento de Maica y lo hizo con un mono de encaje que le entregó a su compañera. "Es muy mono", comentó Maica. A lo que Mayeli respondió: "Es precioso. A mí me viene grande, pero es precioso". Maica se lo probó, no sin antes comentar que quizá le iba a estar grande del pecho. Mayeli le dijo que seguramente no, ya que la tela se pegaba al cuerpo.