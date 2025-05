La entrada de Maica Benedicto en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS , dejó un poco descolocada a Andrea. La ex de 'Gran Hermano' aseguraba que el novio de Andrea, Joel, había tontead o con ella.

El invitado de este jueves a la fiesta del vecindario fue el propio Joel, que llegó dispuesto a arreglar las cosas con su novia y a aclararle cualquier duda que tuviese. Tras una discusión, Andrea se metió en uno de los apartamentos, muy enfadada con su chico. "Parece que te importa más ella que yo. No paras de hablar con ella", le echó en cara. Joel lo negó e insistió en que no había mentido a Andrea sobre su tonteo con Maica.

Al final, tras muchos intentos por sacar una sonrisa a su novia, Joel lo consiguió. Lo hizo después de decirle que la estaba viendo desde casa y que sabía que le había echo un muñeco. También los dos se rieron cuando él señaló que Andrea parecía un meme cuando fregaba, ya que no tenía mucha soltura.

Durante la gala del pasado miércoles, Andrea pudo ver los mensajes que se intercambiaron Maica y Joel y descubrió que sí hubo tonteo entre ellos. Le echó en cara a Maica que la había mentido y que no fue solo cosa de Joel, sino que ella también había tonteado con él. Luego el propio aludido entró en directo al programa para defenderse: "Nunca he mentido a Andrea. La primera mentirosa y falsa es Maica, ha dicho cosas que no son reales. La primera que ha tonteado es ella".