Lara Guerra Madrid, 13 MAY 2025 - 22:32h.

Bayan ha subido a Instagram una historia donde ha desvelado el motivo de su felicidad: "Siempre me hacen feliz"

Bayan revela sus últimos problemas con Eros: "Me tiene decepcionadísima"

Bayan Al Masri, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 8' ha subido en sus redes sociales, una fotografía muy feliz y en la que ha aclarado a sus seguidores el motivo real por el que su estado de ánimo está tan alto.

La exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' volvía al reality que puedes ver en exclusiva en Mitele Plus, pero esta vez para hacer una visita a sus compañeros y amigos. En esta visita Bayan ha aprovechado para ponerse al día con Gerard y Sthefany, sus excompañeros de 'La isla de las tentaciones', con ellos habló tanto de su relación con Eros como otros temas.

Bayan Al Masri, exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Madrid y mi trabajo siempre me hacen feliz"

Sin embargo, Bayan no ha dudado en expresar en sus redes sociales lo feliz que le hizo haber podido compartir unos momentos junto a ellos: "Con esta cara de felicidad ayer me recargó la energía con mis niños en el vecindario aunque fuera un ratito por la noche y darles ánimo que lo necesitan, y hoy se viene salseazo del que os gusta, Madrid y mi trabajo siempre me hacen feliz", aseguraba.