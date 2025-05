Ana Carrillo 13 MAY 2025 - 17:46h.

Alba Rodríguez va a ser colaboradora de 'Los vecinos de la casa de al lado': ha hecho un anuncio para explicar el motivo de su regreso

Alba Rodríguez fue expulsada disciplinariamente de 'Los vecinos de la casa de al lado'. Tras su salida del vecindario, hace ya más de un mes, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se marchó a Alicante para refugiarse en su familia y, después, ha estado de viaje en Marrakech y en Lanzarote.

En las últimas horas en Instagram no solo ha compartido fotos en la playa, sino que ha escrito varios stories para arremeter contra Bayan Al Masri porque, supuestamente, se habría enterado de que su excompañera hablaba mal de ella. De acuerdo con la ex de Eros eso no es cierto y simplemente habría dicho que se llevan "fatal, muy mal", pero que no había hablado nunca mal por detrás de ella a su representante.

Tras los stories en los que ha arremetido contra la amiga de Ana Luiza, Alba ha hecho un importante anuncio: va a regresar a 'Los vecinos de la casa de al lado', reality en el que sigue participante su exnovio, Gerard Arias, que en el tiempo en el que ella ha estado alejada de la televisión ha tenido un tonteo con Lucía Sánchez, un acercamiento con Bea Retamal y mucha conexión con Maica Benedicto.

"El próximo lunes 19 de mayo nos vemos otra vez en 'Los vecinos de la casa de al lado', vuelvo como colaboradora y en este caso para poder contar toda la verdad, poder desenmascarar a mucha gente que llevan la máscara puesta desde hace mucho tiempo y, sobre todo, poder contar cómo estoy, tanto mentalmente como emocionalmente", ha comunicado la alicantina, que le ha rogado a sus fans que no se pierdan la gala del próximo lunes porque va a ser "muy, muy, muy fuerte".