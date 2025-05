Lara Guerra Madrid, 15 MAY 2025 - 00:03h.

Así ha sido el enfrentamiento más esperado entre Shtefany y Mayeli

Los colaboradores juzgan a Sthefany: "Tiene que relajarse, él tiene mucha paciencia con ella"

Sthefany y Mayeli se someten en la gala de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ al cara a cara más esperado. Tras numerosas subidas y bajadas en su relación, ha llegado el momento de derribar cualquier barrera para que las concursantes terminen por fin esta guerra o tal vez, no consigan aceptar sus diferencias y esto se convierta en insalvable.

Sthefany: "No me arrepiento de lo que hice en la isla"

Ibán García explica la dinámica del programa y presenta la primera diferencia que existe entre ellas: el cuerno. El origen de esta mala relación entre ellas. Ante esto, el presentador pregunta a Sthefany si sería capaz de dejar esto atrás: “El pasado de la isla de las tentaciones, sí”.

Mayeli en cambio, asegura que no le molesta que Sthefy la nombre “el cuerno”: “Al fin y al cabo es lo que sido en la Isla de la Tentaciones, yo allí no empaticé con ella. Conocí a Tadeo como persona, me gustó, estaba soltera, tuve relaciones y no pensé en Stefhany. Le he pedido varias veces disculpas por haber actuado de esa manera con ella. Pero no me arrepiento de lo que hice en la isla”.

"Se volvió a reír de mí, de los cuernos"

Sobre esto, Sthefy asegura que hay ciertas cosas de las palabras de Mayeli que considera ciertas y otras que no porque “cuando yo entre aquí yo no quería ni un 'hola' de ella. Un día solucionamos las cosas, pero tres días después vi cosas que no me gustaron, donde me faltaba el respeto. Después de irse Álvaro he notado ‘puntillitas’ de Mayeli y hace poco se volvió a reír de mí, de los cuernos. Si te vuelves a reír en una discusión, pues no te creo. Te estás montando un papel aquí.

A lo que Mayeli responde: “Tú me llamaste guarra, y yo no lo soy, es él. Me lo dijo por acostarme con cuatro tíos cuando estaba soltera. Tras esto, ambas avanzan la barrera para dejarlo atrás. La siguiente barrera que presenta Ibán García es que Mayeli le ha llamado en las últimas horas “víbora” a Sthefany.