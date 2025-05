Pedro Jiménez 15 MAY 2025 - 11:17h.

La llegada de Albert Barranco al vecindario ha dinamitado por completo la relación de Gerard y Lucía

"A mí tu opinión no me importa": Gerard, contundente con Barranco

La entrada de Barranco al 'pisito' de 'Los vecinos de la casa de al lado' está causando auténtico furor en el vecindario. El joven catalán de 25 años conoce muy bien de primera mano a varios concursantes y no se corta a la hora de opinar al respecto. Y es que Barranco, desde que entró, tiene una conexión con Lucía evidente. Además, durante la gala de este miércoles, descubrimos que Barranco y Lucía tontearon a través de unos mensajes que salieron a la luz.

Ahora, es Barranco quien cree que no se cree a Gerard "por su exnovia", asegurando que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones', por culpa de eso, no puede tener nada con Lucía. Y, por si fuera poco, Barranco ha asegurado que Lucía le contó que estuvo con Gerard antes del programa, algo que han negado centenares de veces.

Salta la tensión entre Gerard y Barranco

"A mí tu opinión no me importa", señalaba Gerard durante la gala de mitele PLUS solo para suscriptores . "A mi ex no le debo ninguna explicación. He estado con varias cuando lo dejé con ella. Lucía sería una más", confesaba Gerard. Marta Peñate saltaría asegurando que no es la primera vez que Gerard miente: "Lo has hecho en otras ocasiones". "Eso lo has soñado", apuntaba Gerard, que no se amedrantaría ante las palabras de la colaboradora.

De hecho, Marta Peñate le echaría en cara lo que tuvo con Paloma y no le contó a nadie, como ocurrió en el debate final de 'La isla de las tentaciones': "Dijiste que no te habías liado con ella y enseñó una conversación donde tú salías diciendo que no podíais contar que os habíais liado". "Llamé al programa para decir que me había liado con ella", confesaba un Gerard muy seguro de sus palabras.

