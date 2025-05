Naomi Asensi y Jorge Cyrus acuden de visita a 'Los vecinos de la casa de al lado'

Naomi Asensi y Jorge Cyrus visitaron este jueves 15 de mayo (día de San Isidro) ‘Los vecinos de la casa de al lado’ y pusieron el reality exclusivo de Mitele PLUS patas arriba con su juego de las confesiones.

Gerard, Bea Retamal, Sthefany, Tadeo, Albert Barranco, Maica Benedicto y Andrea Arpal estaban con los dos invitados en uno de los apartamentos jugando al juego de las confesiones. Consistía en que los vecinos habían escrito aspectos desconocidos de su vida en un papel, que luego Naomi leía en voz alta y todos debían adivinar quién había hecho esa confesión.

El juego ha provocado todo tipo de reacciones porque grandes verdades han quedado al descubierto: ¿Quién ha estado con una actriz famosa? ¿Quién no para de acordarse de su ex?

Una confesión escandaliza al vecindario: “Me acosté con una actriz famosa de la serie 'Elite”

Una de las confesiones ha provocado los gritos del vecindario. “Me acosté con una actriz bastante famosa de la serie ‘Élite’”, leyó Naomi. Todos empezaron a decir quién pensaban que era el compañero o compañera que había hecho esa afirmación y los más señalados fueron Gerard y Albert Barranco. “Mejor no confesar, sigue leyendo”, dijo Gerard.

Las siguientes confesiones también provocaron las risas y la sorpresa de todos los compañeros. Una de ellas, de carácter muy sexual, desató todo tipo de especulaciones y confesiones de los allí presentes. Pero quien no decía nada era Maica Benedicto, lo que Gerard aprovechó para bromear con ella. “¿Quién será? Yo creo que es Maica, mírala”. Ella lo negó rotundamente: “¿Yo? Que no, que no, que no”.

No te pierdas cómo fue la visita de Naomi y Jorge y todo lo que ocurre en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes seguir 24 horas en Mitele PLUS.