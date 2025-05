Maica culmina su alegato para su salvación con una 'pullita' hacia Sthefany

El cara a cara definitivo entre Sthefany y Mayeli: "Se rió de mí y de mis cuernos"

Tras la salvación de Tadeo, Mayeli y Maica, quienes han creado una bonita amistad en su corta pero intensa convivencia en 'Los vecinos de la casa de al lado', se juegan la expulsión definitiva.

Visiblemente afectadas, Iban García les pregunta cómo se encuentran ante la inminente expulsión. En ese momento, Maica hace un alegato para su salvación y no duda en lanzar una 'pullita' a Sthefany, con quien no ha hecho muy buenas migas.

El alegato de Maica para su salvación

A pesar de que la concursante asegura encontrarse "bien" tras saber que puede ser una de las dos expulsadas definitivas, confiesa que le hubiese gustado que la salvada hubiese sido su fiel compañera Mayeli: "Considero que está haciendo un 'concursazo' y me hubiera encantado quedarme con ella".

Sin embargo, esto no implica que Maica quiera renunciar a su concurso. "En una semana no se me ha conocido apenas nada. Me gustaría demostrar la Maica que siempre han visto mis 'maiquistas'. Pido por favor que se descarguen la app de Mitele, que se suscriban y que me voten", señala a su favor.

La 'pullita' a Sthefany

Maica da el broche final a su alegato lanzando un inesperado dardo a Sthefany, presente en el plató: "Se puede hacer un concurso sin ser una verdulera, ni faltar el respeto". Un comentario que hace que la pareja de Tadeo le dedique una mirada de desaprobación.

Tal y como señala el presentador, el plató de 'La casa de los vecinos de al lado' pasa a ser con esta 'pullita' "un campo de lanzas y de cuchillos". Y así es porque la respuesta de Sthefany no tarda en llegar: "Se que hay muchas cosas que tengo que cambiar porque yo no tengo filtros, no tengo caretas, no vengo a montar un personaje y es verdad que a veces no pienso ni que la gente me está viendo. Suelto todo lo que se me viene por la boca porque no vengo aquí a limpiarme la carita con agua y con jabón".

Una actitud valorada por Alejandra Rubio porque sin ella "esto no sería lo mismo" y no duda en hacer un alegato a su favor: "Por mucho que te den caña, queremos una persona como Sthefy que dé vidilla, que dé salseo y que no sea todo el 'mueblismo' este que hay".