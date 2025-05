Pedro Jiménez 18 MAY 2025 - 22:30h.

El exconcursante de 'SV' aterrizó en España hace apenas diez días y se ha visto envuelto en muchos rumores que afectan directamente a su pareja Gabriella

Manuel se derrumba por completo en su reencuentro con Gabriella y terminan besándose en plató: “Estoy enamorado”

Desde que Manuel González salió expulsado de 'Supervivientes' se ha visto embaucado en un revuelo de rumores y crisis relacionados con su pareja, Gabriella. Durante la pasada gala, ambos pudieron hablar largo y tendido de todo y un apasionado beso entre los dos, junto con un "estoy enamorado" del exconcursante gaditano nos hacía ver que salían reforzados los dos de la 'crisis' que parecían estar atravesando. Sandra Barneda le ha preguntado a Manuel González este domingo qué tal está y este se ha sincerado ante la presentadora.

En primer lugar, durante la parte exclusiva de mitele PLUS emitida por el programa media hora antes de la gala, Sandra Barneda le lanzaba un 'piropo' al exconcursante para que este se relajase: "Vienes guapo". "Gracias", respondía Manuel, con el rostro visiblemente serio y, seguramente, todavía afectado por su aparatosa vuelta de Honduras. "Aterrizando un poco... y hablando muchas cosas. Y solucionando muchas cosas también", añadía Manuel.

Sandra Barneda le lanzaba una pregunta directa y concisa: "¿Has dormido solo o acompañado estas 72 horas?". Manuel ponía una media sonrisa: "Tú me conoces...". "¿Has estado tanto tiempo en sequía?", era la segunda pregunta de Sandra Barneda. La respuesta del andaluz provocaba la risa de los allí presentes: "Me he pegado 70 días que yo creía que se me iba a caer vamos. Pero está viva", bromeaba.