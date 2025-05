Ana Carrillo 19 MAY 2025 - 17:36h.

Patricia Montero y Álex Adrover han protagonizado un emocionante reencuentro en las playas de los Cayos Cochinos tras más de dos meses separados, desde que el actor de 'Yo soy Bea' puso rumbo a Honduras para participar en 'Supervivientes 2025'.

La pareja pudo disfrutar de una cena tras su 'duelo al sol' y en esa vela hablaron de muchas cosas, como de cómo se encontraba la actriz, que se ha quedado en España al cargo de la empresa de yoga que comparten y de sus dos hijas, Lis y Layla.

Tras el reencuentro con su marido, Patry Montero ha hecho un directo de Instagram desde el hotel de Honduras en el que se encuentra alojada con el objetivo de hacer una rutina de yoga con sus seguidores, pero ha terminado hablando de su visita al actor, que se encuentra nominado esta semana contra Borja González, Pelayo Díaz y Joshua Velázquez.

En su extenso directo, que ha durado más de 45 minutos, la empresaria ha explicado que se encuentra muy feliz por haber visto a su marido y que lo considera "un maestro de vida" porque, pese a que él es el que está viviendo una aventura extrema, tuvo consideración al preguntarle cómo estaba viviendo ella esta experiencia desde el otro lado y le dio un importante mensaje.

"No me necesitas, tú eres capaz de hacerlo todo", fueron las palabras que Álex Adrover le dijo a su mujer, que se siente afortunada de haber construido su vida y su familia con una persona tan empática como él. En su directo, también ha confesado que le hubiera encantado tener "una noche sin cámaras" con su marido, pero que entiende que no es posible y respeta que esas son las normas del programa.