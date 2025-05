Albert le dice que ha dormido bien, pero que podría haberlo hecho mejor si ella hubiese bajado a su cama

El beso nervioso entre Maica Benedicto y Albert Barranco: "Tú cierra los ojos y no pienses"

Maica Benedicto y Albert Barranco han desayunado juntos después de haber pasado la noche en el trastero por decisión del presidente del vecindario, Gerard. Los dos participantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS, han protagonizado un tonteo matutino que no ha pasado desapercibido.

Todo ha comenzado con Maica preguntándole si había dormido bien: "Sí, he dormido bien. Yo creía que ibas a acabar bajando", le ha respondido él haciéndole saber que esperaba compartir cama con ella. "No, he domido muy a gusto sola en mi cama", ha continuado ella. Pero Barranco ha decidido seguir el tonteo: "Yo también he dormido muy a gusto, pero siempre se puede dormir un poco más a gusto".

Maica, a Barranco: "¡Cómo roncas!"

Momentos después, Maica no ha dudado en comentar a Barranco que se ha pasado la noche roncando y le ha propuesto hacerle un lavado nasal para que respire mejor: "¡Cómo roncas, amigo! Te voy a tener que dejar unos tapones de los míos. Tú no respiras nada.

