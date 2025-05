Sthefany está muy molesta con Érika por haberla llamado tóxica

La entrada de Érika a ‘Los vecinos de la casa de al lado’, el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS, ha sido complicada para Sthefany. En la gala de anoche tuvieron sus más y sus menos y, ya en el vecindario, la novia de Tadeo le pidió explicaciones a la que fuera soltera en ‘La isla de las tentaciones 8’ por haberla llamado tóxica en su vídeo de presentación.

Sthefany estaba muy molesta con Érika porque esa misma noche, en el vídeo de presentación por su entrada en el reality, la extentadora se refería a ella como tóxica. Érika intentó explicarle por qué había dicho eso: “Si tú quieres a Tadeo, los pensamientos malvados que se te pasen por la cabeza no los pagues con él, porque él en realidad no te lo ha hecho. (…) Por eso te he llamado tóxica”.

Luego se ha sincerado con ella y ha asegurado comprender a Sthefany: “Tengo hasta empatía porque yo he sido tú en una relación. Y cuesta, pero si le quiere sy no le quieres perder…”, le ha dicho.

Sthefany explica lo mal que lo ha pasado en el reality

Sthefany le ha explicado que todos esos pensamientos vienen porque ha vivido una situación muy dura en el vecindario, aguantando cómo Tadeo compartía apartamento con Mayeli, con la que cruzó todos los límites en ‘La isla de las tentaciones 8’. “Pero tú has estado aquí de amiguita con ella. Ella te ha puesto en contra mía”, le ha rebatido Érika.

