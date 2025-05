Bea Retamal está de visita en el reality y está muy pegada a Gerard, con el que incluso duerme por las noches

Gerard y Bea Retamal reflexionan sobre los comportamientos tóxicos en sus relaciones pasadas: “Los permites porque…”

Gerard y Bea Retamal están demostrando tener mucha química en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS. Ella está pasando unos días en el vecindario y el acercamiento entre los dos es más que evidente, pero Gerard no quiere ir más allá de momento.

Gerard y Bea están muy juntos desde que ella ha vuelto al vecindario. Por el día comparten confidencias, risas y bromas y por la noche, duermen en la misma cama. A pesar del evidente tonteo no han dado ningún paso más en su relación, aunque las sábanas son un buen lugar para hablar y conocerse mejor.

Anoche, antes de dormirse, Bea y Gerard estuvieron un buen rato charlando. Y, entre otras muchas cosas, el exnovio de Alba Rodríguez reconoció que no se había fijado por primera vez en Bea en el reality, sino que ocurrió hace unos años.

¿Dónde se conocieron Gerard y Bea Retamal?

Gerard recordó en la cama junto a Bea cómo fue su primer encuentro: "Hace tres o cuatro años, el día que te vi en la discoteca esa y nos saludamos, le dije a mi colega: 'Joer, cómo está la niña, ¿no?", le contó. Bea reaccionó, sorprendida y halagada: "Qué guapo, ¿no?", le dijo, riéndose. Luego él continuó con su reflexión: "Y quién lo iba a decir que, cosas de la vida, de repente iba a entrar yo en la tele, iba a entrar en un programa e iba a terminar contigo en la cama. Flipas".

Tras escucharle, Bea apuntó: "Y teniendo autocontrol", refiriéndose a que, aunque se gustan, han decidido no dar ningún paso más en su relación. A lo que él respondió: "Teniendo autocontrol, cosa que me ha costado mucho siempre, pero que con la edad he ido consiguiendo".

