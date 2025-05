Ana Carrillo 20 MAY 2025 - 17:28h.

Ana López viaja a Honduras para visitar a Borja González y alucina con su primer viaje en helicóptero

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado qué mensajes le llegan desde que que su novio está nominado

Compartir







Ana López está en Honduras porque va a reencontrarse con Borja González, al que no ve desde hace más de dos meses, cuando él se desplazó a los Cayos Cochinos para concursar en 'Supervivientes 2025'. Ahora ha sido ella la que ha viajado hasta allí porque siente que su novio y padre de su hijo la necesita para renovar sus ánimos y energía para seguir adelante en el concurso.

No obstante, pese a que ella le dé ánimos, cabe la posibilidad que su concurso se termine porque se encuentra nominado por primera vez y se tendrá que medir con Joshua Velázquez, Pelayo Díaz y Álex Adrover. A Ana no le gustaría nada que eso ocurriera porque desea que su chico pueda seguir viviendo la experiencia y no para de pedirle a sus seguidores que lo salven con sus votos a través de la app de Mitele.

Ahora mismo se encuentra en un hotel de los Cayos Cochinos esperando para reencontrarse con el superviviente y ha revelado en sus stories que no dejan de llegarle mensajes de los fans de su novio diciéndole que les encanta su concurso y que lo están votando para que se quede en Playa Magna: "La gente me está enviando los pantallazos de que lo está salvando y también me dice que hay ganas de ver nuestro reencuentro".

"Hablo por parte de él al decir que millones de gracias, no tengo palabras para deciros lo agradecida que estoy", ha comentado la amiga de María Aguilar y Marieta en nombre de Borja y le ha pedido de nuevo a sus seguidores que sigan votándolo para salvarle de esta primera nominación, en la que se enfrenta a Joshua, Pelayo y Álex.