Ana Carrillo 19 MAY 2025 - 18:41h.

Marta Peñate ha revelado que ya no apoya a Montoya, sino a Anita y ha aclarado qué piensa qué va a ocurrir entre ellos

Anita abandona el 'Oráculo' completamente rota ante su fuerte discusión con Montoya: "Me rindo"

Marta Peñate se convirtió en una de las grandes defensoras de Montoya durante su paso por 'La isla de las tentaciones', lo que le hacía mostrarse casi siempre en contra de las decisiones y comentarios de Anita Williams. En las primeras semanas de concurso en 'Supervivientes', siguió mostrando la misma opinión, pero ahora ha cambiado radicalmente.

La colaboradora ha revelado que "sin duda" le gusta más el concurso de la catalana y ha ido un paso más allá al afirmar que considera que "Montoya se ha cargado el concurso de Anita". Ha hecho esta confesión en la red social X, después de que una seguidora le preguntase a raíz de un tuit en el que criticaba abiertamente al amigo de Tadeo Corrales.

"La única persona que tiene derecho a 'ser graciosa' es Montoya; si los demás están felices, están fingiendo y quieren joder. Montoya es el único que puede brillar moviendo las tetitas y contando lo de las maletitas. Los demás no. ¡Venga, anda!", expresaba en el antiguo Twitter la ganadora de 'Supervivientes All Stars', visiblemente enfadada por la actitud del de Utrera, al que tanto apoyó en el pasado.

"Montoya se ha vuelto cansino. Ya no me gusta nada. Y está mareando a Anita", le respondía una seguidora, ante lo que Marta Peñate se lanzaba a hacer un pronóstico sobre el comportamiento de Montoya con Anita en el futuro: "Y la culpará por el apoyo perdido, ya verás, se pensará que fue por ella y no porque está siendo cansino".