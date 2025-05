Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2025 - 22:46h.

Unos cangrejos han provocado una reacción única en la televisiva: "Yo duermo en el agua"

Terelu, a Carmen Alcayde al ver su estado de 'shock': "No me seas 'drama queen'"

Una gigantesca tarántula, el último hallazgo de los supervivientes que les ha trastocado el sueño: "Es súper venenosa"

Compartir







En Playa Magna están sucediendo cosas. Algunas, nada agradables como la que hemos podido ver en las últimas horas. Una repentina invasión de cangrejos ha dejado a Carmen Alcayde en un estado de pánico. La televisiva no ha podido mostrar su frustración y miedo al ver a una gran cantidad de estos crustáceos adentrarse en mitad de la playa justo cuando los concursantes se iban a dormir.

La escena recuerda a la sensación de miedo en la que entraron otros compañeros al ver a una gran tarántula. Pero Alcayde ha llegado a reconocer incluso que no ha vivido algo así nunca. "No he pasado tanto miedo en mi vida", asegura.

Unos ruidos un tanto sospechosos han generado la intriga en Alcayde. ¿Qué estaba sucediendo? La concursante estaba investigando de dónde venía el sonido, hasta que ha descubierto que la invasión de cangrejos era el origen de la sintonía. Así que ha decidido avisar al resto de compañeros ante la situación que le iba a quitar el sueño.

La reacción de Alcayde al ver a los cangrejos

"'¡Yo me voy a mi casa! En vuestra vida habréis visto lo que hemos visto ahora, le decía con mucha tensión a Makoke y a Pelayo. Luego, con Anita y Montoya, comentaba la situación generando a la vez la risa y la alucinación. "Miles de cangrejos, sin complejos y sin vergüenza y sin nada", compartía. La barcelonesa, mientras, no podía evitar la risa. "¡Viven a sus anchas! Este es su hogar", agregaba.

Alcayde no sabía dónde meterse. "Yo duermo en el agua", llega a asegurar. La valenciana le pide a Terelu que le cambie el sitio. "No me seas 'drama queen'", le contestaba esta.