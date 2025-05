Pedro Jiménez 20 MAY 2025 - 21:27h.

"Soy mucho más sensible de lo que yo creía": la reflexión de Nieves Bolós, al completo

Nieves Bolós alucina al ver su gran cambio físico en dos meses y desvela con qué compañeros no compartiría su primer manjar

Compartir







Los concursantes, antes de comenzar su trepidante aventura en Cayos Cochinos, escriben una carta de 'yo del futuro' que, posteriormente -al salir de Honduras- tienen ocasión de leer. De esta manera, pueden reflexionar acerca de su paso por 'Supervivientes' y poner encima de la mesa lo que han conseguido y lo que no... y muchos se sorprenden de ello. Nieves Bolós, tras su expulsión, ha sido la última concursante en leer dicha carta.

Ya de entrada, la psicóloga y entrenadora personal se esperaba cualquier cosa: "Va a ser un poco heavy". Y es que nada más comenzar a leer la carta, al ver que había escrito que su paso por 'SV' iba a dejar "huella en ella", la exconcursante se emocionaba: "Ya estoy llorando...". Así continuaba la carta: "Estoy convencida de que has afrontado no solo retos físicos, sino mentales que te han hecho crecer como persona. La supervivencia ha tenido que ser dura...".

PUEDE INTERESARTE Patry Montero recuerda su conversación sobre sexo con Álex Adrover en su cena en los Cayos

Iba a ser con lo siguiente en donde Nieves aseguraba que "comer sería lo peor de su estancia" con lo que Bolós ya hacía la primera reflexión: "Pues fíjate que no comer no ha sido de lo más duro...".

Nieves Bolós continuaba leyendo la carta: "Espero también que hayas sido fuerte y que, a pesar de que has tenido que dejar a tu perrita una temporada, hayas podido apoyarte en tu grupo para combatir esa soledad". La influencer contaba lo difícil que había resultado eso mismo, dejar a su perrita con tan solo tres meses "sola" e irse a kilómetros y kilómetros de ella. Además, Nieves nombró en su carta a su hermana, que sufre parálisis: "Ya sabéis que al final yo soy una mujer fuerte por ella... lo más importante para mí era mi hermana".

PUEDE INTERESARTE Ana López destapa los mensajes que le llegan y responde en nombre de Borja González

La reflexión de Nieves Bolós

"Yo creo que esta carta es lo que necesitaba leer. Es mucho de lo que siento a día de hoy, no estaba muy equivocada. Lo más duro no ha sido la comida. Lo más duro ha sido el aislamiento, porque cuando pensaba en fuera eran mis bajones más fuertes. Y también la lluvia y no tener un techo", ha comentado Nieves Bolós, mirando ya con retrospectiva.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, añadía que se ha dado cuenta de que ha venido de Honduras "una Nieves diferente": "Era muy dura y exigente conmigo misma. Pero también una Nieves bastante fría y muy diferente a la Nieves que sale ahora de 'Supervivientes'. Me doy cuenta de que soy mucho más sensible de lo que yo creía. Estoy muy contenta de mi paso por el programa. He aprendido mucho no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Ahora soy una mujer todavía más fuerte, más empoderada y con las cosas todavía más claras que cuando llegué al programa".