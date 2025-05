Érika es la nueva concursante de 'Los vecinos de la casa de al lado'

No te pierdas 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele PLUS

¡Érika llega al concurso dando guerra! La que fuera soltera en ‘La isla de las tentaciones 8’ es la nueva participante de ‘Los vecinos de la casa de al lado, el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. Ya se ha sumado a la convivencia y ha desvelado en el plató cuáles son sus intenciones en el vecindario, donde tiene más de una cuenta pendiente.

Érika le ha dicho a Iban García en el plató del programa que llega “con ganas” y el presentador le ha respondido con ironía: “Te veo con ganas, con cara de felicidad, como la de Sthefany”. La extentadora ha afirmado que tiene una conversación pendiente con la novia de Tadeo y ella le ha respondido con cara de pocos amigos: “Si vienes a mentir de nuevo, puedes volverte a ir”.

Luego hemos podido ver el vídeo de presentación de la nueva concursante, en el que ha analizado a todos sus compañeros de reality.

Érika arremete contra sus nuevos compañeros

Érika ha tenido pullas para casi todos sus nuevos compañeros en su vídeo de presentación. “He venido a ‘Los vecinos de la casa de al lado a dar guerra. Ya estoy cansada de que se hable de mí y ahora que me tienen delante, a ver qué opinan”, ha comenzado.

Luego ha seguido con el análisis del resto de vecinos, empezando por Sthefany: “Pienso que no me va a recibir bien porque es una chica muy tóxica. Yo me llevo muy bien con Tadeo y a lo mejor ella no se lo toma bien”.

Sobre el novio de Sthefany ha dicho que delante de ella es “maravilloso”, aunque no sabe cómo será por detrás.

Luego ha revelado una cuenta pendiente que puede tener con Gerard: “Tuvimos el rifirrafe de que me ofreció entrar a un baño con él y yo le rechacé, y no lo ha admitido”.

En cambio, ha hablado bien sobre Maica Benedicto: “Me parece una chica que va de frente, la única que le dice las cosas a Sthefany tal y como son”.

Y sobre Barranco, ha dejado una puerta abierta a que puedan conocerse mejor: “Es un chico que físicamente me atrae, todo puede pasar en el vecindario”.

