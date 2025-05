Todo el mundo parecía saber que Andrea podría estar embarazada y el rumor correo como la pólvora en el vecindario

Brutal choque entre Mayeli y Érika después de un audio de esta invitando a su hotel a Álvaro: "¡Das pena!"

‘Los vecinos de la casa de al lado’ han suspendido en el test de confianza, han dejado claro que les puede un cotilleo y más allá de regalarnos unos divertidísimos con el chisme del embarazo de Andrea, se han quedado sin presidente y con el presupuesto justo para la próxima semana.

Bea Retamal, el ama de llaves del vecindario, tenía la misión de poner a prueba a los vecinos y entró al vecindario con una importante misión. La valenciana tenía que hacer creer a los concursantes que una de las chicas estaba embarazada y ellos no debían contar el secreto. El rumor se ha expandido como la pólvora y los vecinos han quedado retratados en un gracioso vídeo que han descubierto en plató cuando se ha desvelado el gran secreto.

Al verlo, Maica ha levantado la mano para dejar claro que ella no se había enterado de nada y que no se había enterado de ningún embarazo. Bea Retamal le ha explicado que no le había dado tiempo a contárselo porque estaba en el trastero. Xuso ha intervenido para saber por qué Gerard no paraba de preguntar y él, le ha respondido con un “estaba haciendo cálculos”, entre risas.