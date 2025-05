Albert termina el día de su cumpleaños triste y muy arrepentido: estos son los motivos

Érika ha visto a su compañero Albert muy agobiado y no ha dudado en preguntarle que le ocurría. Él dice que es un día muy emotivo por ser su cumpleaños y sobre todo se encuentra muy rayado al haber hecho daño a Maica. Érika intenta empatizar con él: "Al final todo el mundo se equivoca", y piensa que Maica le ha podido gustar mucho Barranco.

Albert terminaba el día de su cumpleaños afectado y triste. No consigue quitarse de la cabeza su discusión con Maica y le pesa haber estado tan rayado el día de su cumple. Ha aprovechado el ratito antes de dormir con Érika en la cama para sincerarse con ella.

Le ha explicado una y otra vez que se sentía mal por el tema de Maica, que tenía que pensar un poquito más con la cabeza y que si él llega a saber que le va a sentar tan mal, hubiera hecho las cosas de diferente manera. Actuó fruto del enfado y no consigue quitárselo de la cabeza.

Érika ha intentado quitarle importancia y hacerle sentir mejor diciéndole que entre ellos no había pasado nada y que si las cosas fuera cómo ella cree, todo el mundo se casaría con la primera persona que conoce y eso no puede ser. Albert le ha dado la razón en parte y le ha dicho que lo peor que había hecho había sido darle un beso a ella delante de Maica y que no le sentó tan mal, pero no ha terminado de quitarse la culpa de encima.