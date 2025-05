Albert se sincera con Maica y le pide perdón: "¿Tú crees que no me gustas?”

El vecino le confiesa abiertamente lo que siente por ella y le pide que esté tranquila en ‘Los vecinos de la casa de al lado’

Los vecinos celebran una pool party picante

Compartir







Albert ha querido hablar con Maica para decirle que después de haber analizado su discusión con ella, admite que se ha equivocado y puede entender su situación. Justifica sus actos diciendo que se sintió presionado por ella cuando le pidió explicaciones sobre el beso con Erika y no habían sido días fáciles para él.

Maica ha intentado explicarle a Albert que ella lo único que pretendía era transmitirle sus sentimientos y Albert se ha mostrado arrepentido y muy comprensivo “lo sé, pero soy duro de mollera y se me va…”. Los dos han estado han estado de acuerdo en que no les gusta discutir y Albert le ha dicho que metido en una discusión, se piensa que tiene la razón absoluta y por eso le va tan mal en el amor.

El vecino se ha puesto serio por primera vez en el vecindario y ha querido saber si realmente pensaba que no se sentía atraído por ella "¿Tú crees que no me gustas?”. Le ha confesado que es la primera chica en mucho tiempo que le gusta por mucho más que un físico y con la que se siente súper bien.

Incluso, le ha pedido que estuviera tranquila porque le gustaba mucho, que estuviera tranquila porque no la estaba intentado marear y porque le gustaba incluso cuando le soltaba alguna de sus locuras, de las que ni se enteraba.