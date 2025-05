Gerard no se imagina que Lucía Sánchez se sentía así: "Te pido perdón, yo te tengo mucho cariño"

Lucía Sánchez ha reprochado a Gerard en plató su actitud con ella en las últimas galas tras haberse liado con Bea. La gaditana no entiende la actitud provocativa que ha mostrado con ella cuando ella nunca se ha puesto en su contra. Ambos, han tenido un breve enfrentamiento y, finalmente, Gerard se ha disculpado con Lucía.

Tras ver la noche de pasi ón de Gerard con Bea, en el plató ha salido el tema de la supuesta relación o tres encuentros de Gerard con Lucía Sánchez y la joven ha aprovechado el apoyo de Marta Peñate para decirle a Gerard que se había sentido mal por su actitud despectiva hacía ella, cuando su única intención, había sido defenderle siempre.

Gerard se ha mostrado muy sorprendido, ha intentado explicar que esa no era su intención, que lo único que hizo fue aclarar que no eran novios y que incluso, le recriminó a Bea que se metiera con Lucía. La gaditana le ha insistido en que se había comportado feo con ella y Gerard no ha dudado en decirle que la tiene mucho cariño, que siempre la va defender y pedirle perdón por su comportamiento.