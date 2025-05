No te pierdas la primera reacción de la expareja al reencontrarse en el jardín del vecindario de 'Los vecinos de la casa de al lado', han saltado chispas

Los exconcursantes de la primera edición de ‘Los vecinos de la casa de al lado’, Álex Girona y Gabriella vuelven al programa con la intención de quedarse. Tras la entrada triunfal de ambos al vecindario, la expareja se ha reencontrado en el jardín y han surgido los primeros roces entre ellos.

Ni a Álex ni a Gabriella les ha hecho ninguna gracia reencontrarse en el jardín del vecindario. Se han dado un beso por educación y ni se han mirado a la cara. Cuando el presentador le ha recordado que tenían muchas cosas que hablar, Álex le ha explicado que no tenían nada que hablar, que lo que pasó el año pasado y se quedó atrás y no tenía solución “una persona que me hace quedar así…”.

Gabriella le ha intentado explicar que fue él solito el que quedó de mentiroso “cuando me juraste que no me habías puesto los cuernos, no te he hecho quedar yo de mentiroso”. Álex ha zanjado el tema y le ha recordado que lo del pasado ya pasó, que ahora era ahora “no quiere hablar de lo de ahora, es que ella no mentía, ¿sabes?”.

Ibán García ha querido saber qué recuerdos les traía regresar al concurso y Álex le ha dicho que “muchos, pero buenos, pocos, lo pasé aquí fatal”. Gabriella se ha sorprendido y él le ha dicho que lo pasó fatal con motivo “me lo merecí”, un comentario ante el que su ex ha aplaudido y ha recordado que tuvo su despedida de soltero después de la boda “hizo aquí el marrano con una”.