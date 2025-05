Gerard descubre que ha soñado con Bea Retamal en el vecindario

Los episodios de sonambulismo de Gerard continúan en 'Los vecinos de la casa de al lado' y esta vez parecen haber sido fuertes, ya que Gabriella nada más despertar no ha podido evitar contarle a su compañero que ha hablado en sueños. "Anoche gritaste Bea", desvela la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Una frase que ha llamado mucho la atención a Gerard que entre risas confiesa: "Cuando termine esto me voy a tener que ir de España. Qué vergüenza doy".

Gerard sobre los sueños: "Recién levantado te dije que no me lo contaras"

La risa se contagiaba a Gabriella para comentar "si ya hablas de normal y te la lían...que lo hagas en sueños..." Por último, Gerard asegura que: "Me doy vergüenza, y te dije que recién levantado no quería saber estas cosas porque hacen que me ralle"