'Supervivientes' vuelve con una gala en la que las emociones se disparan. De nuevo, el trio de Carmen, Montoya y Anita no está pasando por su mejor momento debido a las acusaciones que hablan de una supuesta manipulación de la pareja de 'La isla de las tentaciones' hacia Alcayde. Además, esto se suma a que el resto de concursantes también opina que la periodista estaría jugando a dos bandas para intentar llevarse bien con todo el mundo tras ser nominada.

Desde la palapa, Carmen se rompe al intentar explicar lo sucedido con Makoke y su abrazo, y Anita la interrumpe muy enfadada: "Alucinamos en colores, dos minutos antes estaba poniéndola a parir, que es el primer vídeo que ha sido. No nos enfadamos ni porque se junte con Makoke, ni con Pelayo....explica bien las cosas, Carmen. Que te quiero, pero las cosas bien claritas".

Pese a la explosión de Anita, la concursante no podía evitar sus lágrimas y decide abandonar la palapa ante el enfrentamiento con Carmen. Tras esto, Montoya no dudaba en salir hacia ella para mostrarle todo su apoyo: "Ya está corazón. A mi me ha sorprendido, pero ya está. Aquí no se puede estar o dentro o fuera".

Anita, completamente derrumbada comenta: "Yo si la quiero es por ti, si para ti es una hermana, para mi también. Desde el primer día la he acogido, le he ayudado, y he hecho de todo por ella", a lo que Montoya añade: "Podría haberse acercado aquí, eso también me parece muy mal".

Además, la concursante de 'SV' también ha hecho referencia a la nominación como motivo de sus lágrimas: "Tiro por ti y por eso me pongo así, porque no quiero que te vayas". Una frase que ha contagiado las lágrimas en el nominado: "Ya lo sé, cariño. Estoy super nervioso, he convivido con ella y no entiendo nada..."

"Yo sé que no soy la que peor habla, pero la que dice las cosas más claras y si no gustan, pues lo siento, soy así", asegura Anita.

Anita a Montoya, sobre la nominación: "Te juro que no sé que voy a hacer como te vayas"

La pareja, destrozada se fundían en un tierno abrazo en el que Anita comenta: "Te juro que no sé que voy a hacer cuando te vayas. Me voy contigo", a lo que Montoya responde: "Estas actitudes que ha tenido hacia a ti Carmen también me han dolido a mí. Yo la defiendo de lo indefendible, pero no entiendo lo de esta semana".