Lara Guerra 27 MAY 2025 - 23:46h.

Los concursantes acusan a Montoya y Anita de que manipulan a Carmen Alcayde y no la dejan "ser libre"

Álvaro Escassi se abre en canal sobre si sería o no padre con su pareja Sheila Casas: "Me encantaría, pero estamos muy bien así"

Compartir







La noche de 'Supervivientes. Tierra de Nadie' comienza desde la palapa llena de tensión. Varios de los compañeros consideran que Anita y Montoya manipulan a Carmen, algo que ha enfadado encarecidamente a los tres nominados de la semana.

Alcayde se ha dirigido a Makoke para explicarle que si ella está mal y su forma de consolarle es decirle que "mis amigos me manipulan y que no soy libre" y por lo tanto, eso no lo quiere. Además, la concursante explica que "creo que están intentando aprovechar esta semana para venir aquí y que tiren a uno de los dos, que son más fuertes".

Anita Williams, sobre el resto de concursantes: "Ellos de repente han despertado, llevan meses tomando el sol"

Tras esto, Carlos Sobera no dudaba en preguntar a Anita por su opinión, a lo que la nominada comenta: "Son muy pesados, no se cansan. Ellos de repente han despertado, llevan tres meses tomando el sol, y ahora que están nominados despiertan para meter mi**** contra los tres", asegura.

Por otro lado, Makoke recuerda cuando Anita le dijo que le parecía ruin que se abrazaran cuando diez minutos antes le puso verde. Este comentario ha hecho que Anita estalle completamente contra la concursante y se levante para decirla: "No pongas en mi boca cosas que no he dicho".

Asimismo, Anita ha explicado su versión: "Yo dije 'nos hemos enfadado porque hace tres o cinco minutos estaban hablando de que Makoke cada vez que venía la cámara, aprovecha para hacer vídeos' Entonces, me parece muy heavy que después de hablar de eso estuvieran las dos abrazas, casi llorando".