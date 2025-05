Supervivientes 29 MAY 2025 - 10:25h.

La tensión por la triple nominación de Carmen, Montoya y Anita ha sentenciado el fin de su amistad, en 'Vamos a ver', los colaboradores se mojan: “Tienen una amistad dictatorial”, ¡dale play!

Alexia Rivas: "Hay que dar curas de humildad a los que se creen ganadores"

La tensión surgida de la triple nominación entre Carmen Alcayde, Montoya y Anita Williams ha cruzado las fronteras de Honduras y ha llegado hasta los platós. En 'Vamos a ver', los colaboradores no han dudado en posicionarse y lanzar duros juicios sobre lo que está ocurriendo en 'Supervivientes' en exclusiva para esta web.

"Montoya no acepta que Carmen quiera arreglar conflictos con gente que no soporta", sentenció Adriana Dorronsoro, dejando claro que el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' no tolera la actitud conciliadora de la periodista. El análisis más contundente lo ofreció Alexia Rivas, quien afirmó sin rodeos: “Claro que la están apartando, tienen una amistad dictatorial”, apuntando directamente a Montoya y Anita como responsables del aislamiento emocional que está sufriendo Carmen.

Por su parte, Pepe del Real añadió gasolina al fuego: “Montoya está obsesionado con Pelayo y Damián”, sugiriendo que sus conflictos personales están nublando su juicio dentro del concurso y afectando su relación con Carmen.

Estas valoraciones desde el plató coincidían con uno de los momentos más dramáticos vividos esta semana en 'Supervivientes': la ruptura emocional del famoso trío. Carmen, entre lágrimas en el 'Oráculo de Poseidón', confesaba sentirse traicionada: “¡Montoya es mi hermano y me está dando la espalda en mis últimos días!”.

El detonante fue el acercamiento de Carmen a Pelayo y Makoke, dos compañeros con los que había tenido múltiples encontronazos. Esta decisión le ha costado el reproche directo de Anita y Montoya, quienes consideran incoherente ese gesto de reconciliación. “Está tirando del cable con Pelayo”, decía Montoya visiblemente molesto, mientras Anita recordaba que la propia Carmen le advirtió que no se acercara a él.

La tensión sube aún más después de que Anita fuera salvada en la gala del martes, dejándola fuera del proceso de expulsión. Esta noche, Carmen y Montoya se enfrentan cara a cara en una expulsión decisiva, en medio de una tormenta emocional y mediática que ha fracturado por completo al trío más icónico de la edición.

Desde 'Vamos a ver', la lectura es unánime: la periodista está siendo desplazada en los últimos días del concurso. Y lo más preocupante es que no solo se trata de una estrategia dentro de la isla, sino de un conflicto emocional que ha tocado fondo. ¿Quién tiene razón? ¿Es Carmen víctima de una exclusión injusta o está jugando a dos bandas? ¡Dale play!