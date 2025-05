Supervivientes 26 MAY 2025 - 18:00h.

Makoke insinúa un posible embarazo de Anita en 'Supervivientes' y desata la polémica; los colaboradores de 'Vamos a ver' la critican duramente y advierten que esto podría costarle el concurso, ¡dale play!

En la gala 'Conexión Honduras', el 'Oráculo de Poseidón' centró su atención en Makoke y Anita después de la fuerte discusión que ambas protagonizaron en la playa. Todo estalló cuando Makoke atribuyó los cambios físicos de su compañera a un posible embarazo, algo que encendió por completo a Anita.

"¿No estarás embarazada? Has engordado, y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda", dijo Makoke, desatando un fuerte malestar. Intentó justificar sus palabras alegando: "Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla...".

Ya en el 'Oráculo', Makoke aseguraba que sus palabras no habían sido “en tono despectivo”, pero Anita lo interpretó como un intento de rectificación en falso: “Eso es una recogida de cable”. La tensión subió de nivel cuando Makoke advirtió: "No me hagas hablar", y Anita la retó a decir lo que quisiera.

Fue entonces cuando Makoke aseguró que Anita le había confesado haber mantenido relaciones sexuales con Montoya en 'Playa Misterio', algo que tanto ella como Montoya desmintieron de inmediato. “Eres una mentirosa, no me salen ni las palabras”, dijo Anita entre lágrimas. Montoya añadió: “Te estás pasando un huevo, es lamentable”. Makoke, sin embargo, insistió: “No estoy mintiendo y aquí hay más personas que lo saben”.

Los colaboradores de ‘Vamos a ver’ reaccionan en exclusiva

Tras el revuelo, los colaboradores del programa 'Vamos a ver' han opinado en exclusiva para esta web sobre el comportamiento de Makoke. Alexia Rivas, Pepe del Real y Adriana Dorronsoro coinciden en que Makoke se ha equivocado con su comentario sobre el cuerpo de Anita y que este episodio tendrá consecuencias dentro y fuera del reality. ¡Dale play!

