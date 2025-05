Pedro Jiménez 30 MAY 2025 - 02:26h.

"Estoy encantada de la vida": Laura Cuevas cuenta qué tal en su nueva vida en la capital tras dejar atrás su etapa en Cádiz

¡La recta final de 'Supervivientes' arranca este domingo!: "Habrá expulsión sorpresa"

El concurso de Laura Cuevas en 'Supervivientes' fue como un auténtico torbellino: su aventura nos dejó auténticos momentazos, risas, alegrías... y lágrimas, que protagonizó junto a su exmarido, Carlos Calderón. Lo que está claro es que el reality le sirvió para darse cuenta de muchas cosas, una de ellas abandonar Cádiz e instalarse en la capital, Madrid. Precisamente sobre esto y alguna cosa más le ha preguntado Jorge Javier Vázquez durante la gala de 'Supervivientes' emitida en Telecinco este jueves.

"Aquí tenemos a Laura, que es la ganadora moral de 'Supervivientes'", señalaba Jorge Javier Vázquez, dirigiéndose a la hija del mayoral de Cantora, que se encontraba entre el gran elenco de colaboradores que estaban este jueves en el plató de Telecinco. Las risas se sucedían, con una Laura Cuevas que asentía y se lo tomaba todo a broma. "Porque ha sido un antes y un después con el concurso de Laura", añadía el presentador, siempre en tono de humorístico.

A su vez, Jorge Javier Vázquez le preguntaba qué tal su estancia en el centro de Madrid: "Estoy encantada de la vida. Me lo estoy pasando pipa". El presentador bromeaba: "¿Has ligado ya?", a lo que Laura Cuevas confesaba que "sí". "He ligado, pero todavía no he llegado... es que me salen muy jóvenes", contaba la exconcursante de 'Supervivientes'. "Demasiado jóvenes. Yo quiero ver a un hombre, no a un nene", aseguraba esta. "¡Aprovecha!", decía, por su parte, Jorge Javier.

El intercambio de palabras continuaba, con una Laura Cuevas que desvelaba que la media de edad de los chicos que está conociendo es de 25 años. "¡Anda, qué mayores!", exclamaba un Jorge Javier que no podía contenerse la risa antes de pasar al siguiente tema.

Una "trascendental" noticia

Durante la gala de 'Supervivientes', Jorge Javier ha desvelado una doble noticia "trascendental" que "marca el resto de la aventura": este domingo arranca la recta final. Y por si fuera poco, ¡viviremos una expulsión sorpresa! Todo esto y más ocurrirá en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' presentada por Sandra Barneda. ¿Te lo vas a perder?