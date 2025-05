Solo uno de los vecinos logrará ganar este reto exprés en el jardín del vecindario

Barranco, Tadeo, Gabriella, Maica y Sthefy deben hacer frente a un nuevo reto exprés en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS. En este caso la destreza resultará clave para proclamarse campeón porque... solo uno será el ganador o ganadora de este reto. ¿Quién lo conseguirá?

El reto exprés del vecindario

El reto consiste en introducir en una botella un palo que va atado a un cordel y que este va anudado a la cintura de cada uno de los vecinos. Después, deben caminar hasta el otro lado del jardín con la botella colgando. Barranco es el primero en meter el palo en la botella y en comenzar a caminar... pero se le cae la botella y debe volver a empezar.

El resto de participantes no dan nada por perdido y continúan con el reto. Rápidamente, una de las vecinas logra no solo alcanzar a Barranco, sino ¡ganar la carrera!