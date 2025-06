Ana Carrillo 02 JUN 2025 - 17:28h.

Nieves Bolós ha revelado si la personalidad de los concursantes de 'Supervivientes 2025' cambia fuera de cámaras

El tensísimo momento en la playa que ha hecho cruzar por completo todos los límites a los supervivientes: "¡Estamos hartos!"

Nieves Bolós ha retomado con fuerza su actividad en Instagram tras haber regresado a España después de su expulsión de 'Supervivientes 2025' por decisión de la audiencia: crea contenido relacionado con su faceta como influencer fitness, pero también se ha lanzado a resolver dudas del concurso que le han planteado sus seguidores.

Una de las preguntas que ha resuelto es si la personalidad de los concursantes cambia en los momentos en los que no tienen una cámara delante. "No se puede mantener una personalidad que no es la tuya en dos meses y medio", ha asegurado la psicóloga, que cree que nadie es capaz de fingir ser alguien que no es en las condiciones extremas en las que viven.

"Lo que decimos siempre es que cada uno es de su padre y de su madre, y más en una isla desierta donde falta comida, donde hay pruebas, donde lo pasamos mal, chocamos", ha añadido Nieves, que está convencida de que en España, en otras condiciones, no hubiera habido tantos choques: "Nos hubiéramos llevado mejor con comida y con el estómago lleno".

Otra duda que ha resuelto es que tienen una letrina en la que hacer sus necesidades, pero que como se trata de "un agujero en el que se va depositando todo", algunos concursantes preferían irse a otras partes: "Makoke se iba al mar". Ha confirmado también que "el peor enemigo" de la aventura es el hambre que se pasa: "Se come muy poquito, por eso nos volvemos locos en las pruebas por ganarlas y poder comer algo".

Otro dato que ha ofrecido es que no tienen agua dulce disponible para ducharse, sino solo para beber, pero que sí que les daban champú para lavarse el cuerpo y el pelo con agua salada: "Era un horror". Por último, ha aclarado una duda que tenían muchos de sus seguidores y es que mide 1,80.