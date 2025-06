Pedro Jiménez 02 JUN 2025 - 00:43h.

Una gran bronca ha tenido lugar en Honduras. ¿El causante? El fuego. Álvaro Escassi se ponía a colocar troncos en la hoguera, puesto que se estaba apagando el fuego y el jinete se anticipaba a ello, despertando así a Anita Williams, que le preguntaba de manera irónica lo siguiente: "¿No hay más troncos?". "Madre de dios santo", señalaba la catalana. "Lo he puesto bonito para que sea más romántica la noche", decía, por su parte, la pareja de Sheila Casas, aludiendo a sus noches nocturnas con Montoya en la playa.

Al día siguiente, Anita y Montoya comentaban lo sucedido con el resto de sus compañeros, echándoles en cara lo poco que habían dormido debido al ruido que había hecho Escassi con el fuego. "Cada uno se tiene que preparar sus palos. Esto parecían las Fallas de Valencia", aseguraba Montoya, dirigiéndose sobre todo al jinete. "No he dormido en toda la noche", confesaba Anita. Esto provocaba las primeras posiciones, con todos los concursantes, menos Anita y Montoya, defendiendo a Escassi, argumentando que no había que tener miedo "si queremos partir un palito por la noche para el fuego".

Álvaro Escassi explota ante Anita

"Cómo eres, mi vida", le decía Álvaro Escassi al día siguiente a Anita, sin todavía comprender del todo la actitud de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' con él por un simple fuego. "Hablas siempre con una falta de respeto... tienes que meterte en todo como si fueras la única que sabes de todo", le reprochaba Escassi a Anita, sin pelos en la lengua y, quizás, como nunca se le ha visto al colaborador en 'Supervivientes' desde que su aventura comenzó.

Anita, mientras tanto, no se le veía por la labor de discutir: "No voy a malas...". El colaborador le achacaba que no intentase cambiar esa actitud que tiene a veces con ciertos compañeros en la playa: "No tenemos nada que ver en valores y educación... todo es totalmente diferente".

Estas últimas palabras incendiaban a Anita: "Que hables de eso si que no te lo permito. Mejor no hables". "Hablo de lo que me da la gana", subrayaba Escassi, que le decía a la catalana que "ahora se fuese a llorar y se hiciese la víctima". "No me calientes", aseveraba, por su parte, Anita. Una Anita que posteriormente se rompía ante Montoya, asegurando que se estaba mordiendo la lengua "más de lo normal".

La playa estalla como nunca

Finalmente, todos hacían una reunión para hablar sobre temas como la pesca o el fuego y la playa estallaba por completo. Primero Pelayo y luego Álex Adrover tenían tensos choques con Anita y Montoya, respectivamente. Borja González intentaba mediar y se llegaba a una primera conclusión que era que todo lo que Anita y Montoya recolectasen sería para ellos y al revés, lo que el resto de compañeros consiguieran sería para también ellos. Damián Quintero intervenía y acaba discutiendo de manera fuerte con Anita, con el fuego y la pesca en segundo plano y con los dos concursantes saltando como nunca.

Pero la bronca no acabaría aquí: Damián Quintero iba a levantar la voz cada vez más ante Anita y Montoya, sin entender que quisieran llevar la razón cuando la repartición no estaba siendo equitativa, ya que ellos no hacían lo mismo que el resto de concursantes en la playa. Anita aludía a que Montoya estaba fatal y en ocasiones no podía hacer sus labores de pesca y Damián estallaba: "¡Todo el mundo está fatal!", de la misma manera que Borja que aseguraba que llevan diciendo eso más de dos meses.

La discusión cambiaba de protagonistas, esta vez con Pelayo estallando por completo contra Anita, muy juntos el uno del otro y gritándose como pocas veces hemos visto. Álvaro Escassi intervenía con un comentario que todavía incrementaba más la bronca: "Ahora todos a llorar". "Eres la persona más asquerosa...", decía Anita, llamándole "sinvergüenza".

El toque de atención de Sandra Barneda

Tras ver todo esto en la palapa, Sandra Barneda les mandaba a los supervivientes un contundente mensaje tras dejar claro que la supervivencia que están demostrando es ejemplar: "No podéis empañar esta súper edición con faltas de respeto, descalificaciones... no se puede consentir. Espero que en esta recta final que esta noche hemos inauguramos, las diferencias se vean desde los argumentos y el entendimiento, y no volver a este tipo de descalificaciones que os empañan. Que no se vuelva a repetir lo que se ha visto".