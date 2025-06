Sandra Salinas 03 JUN 2025 - 11:04h.

Érika aseguró que no tendría nada con Álex Girona porque Gabriella iba "por delante" pero luego cambió de opinión

Érika explica qué se lleva de su paso por el vecindario tras su expulsión: “Me quedo con…”

Hace siete días, Álex Girona se mostró realmente impresionado con Érika en su regreso a 'Los vecinos de la casa de al lado', pero ella aseguraba que no sucedería nada entre ellos porque, aunque le parece un chico guapo, Gabriella iba "por delante". Sin embargo, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' parece haber cambiado de idea, con lo que se ha producido un fuerte enfrentamiento en el plató.

"Érika tiene un cuerpo de escándalo, no sé, quién sabe", decía Álex, para Suso Álvarez esto era "una tirada de caña" en toda regla y Érika, aunque se lo agradecía, le rechazaba: "Es un chico guapo, pero Gabriella va por delante y no va a pasar nada entre nosotros".

Sin embargo, cuando salieron, todo cambió: "La percepción que tenía de él, como un chico más malillo... me ha sorprendido para bien".

Para Gabriella, las palabras de su ya examiga tenían un significado claro: "¡Que te lo has tirado, vamos! Te lo voy a decir claro, personas como tú en mi vida no las quiero", le reprochaba y Érika se defendía porque, para ella, nunca han sido demasiado cercanas: "Tú no me consideras tu amiga".

"¡La madre que me parió!", se quejaba Gabriella, que le recordaba: "Te he considerado mi amiga, cuando te acostaste con Fran y me llamaste para contarme un chisme, no te pregunté y luego me volviste a llamar para decir que era verdad, te dije que no me iba a enfadar y cuando me fui a Granada a verte en el bolo estuve bien contigo ¡Eres una cacho de falsa! Dice más de ella que de Álex".

¿En qué punto está la 'relación' de Álex Girona y Érika?

Érika negaba, restando importancia a las palabras de Gabriella. Por el momento, ella y Álex Están hablando y mucho más: "Mañana me voy a Cádiz con él". No son novios, ella lo tiene claro, pero sí mucho más que una amistad ya que ha habido al menos una "noche de amor".

