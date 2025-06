Mayeli se enfrenta a Érika en plató por criticar su físico: “¡Envidiosa!”

Sandra Salinas 03 JUN 2025 - 12:58h.

Mayeli acusaba a Érika de cuestionar su físico llamándola "fea" y acababan enfrentándose en un improvisado desfile de belleza

Mayeli se convierte en la concursante repescada de ‘Los vecinos de la casa de al lado’

Tras confesar su affaire con Álex Girona, Érika vivía un momento de tensión con Mayeli, que le acusaba de haber criticado su físico. En la noche en la que además la audiencia decidía quién de las dos era repescada para volver al reality 'Los vecinos de la casa de al lado', las exconcursantes se enfrentaban en un improvisado desfile de belleza.

"Estoy tranquila, tenía ganas de verla en persona", decía Mayeli aludiendo a su rival en la repesca, Ériika, y le lanzaba un reproche: "He escuchado que ha dicho varias veces 'la fea esa' ¡Mira la fea!"

Mayeli presumía de curvas mientras Érika optaba por el desdén: "Me da exactamente igual, de mi boca eso no lo ha escuchado".

Sin embargo, tan pronto como lo negaba, lo reconocía cuando Mayeli le reprochaba: "Ha dicho varias veces '¿Cómo puedes creer a la fea esa?"; "tú también me has llamado fea a mí", replicaba Érika, ante lo que Mayeli respondía: "La belleza es relativa, a lo mejor no soy fea, a lo mejor me tengo que poner pechos, cariño".

Érika le dejaba claro que tan solo era "una forma de hablar" pero la aludida no la creía: "¡Envidiosa!", le decía.

La audiencia decide repescar a Mayeli

Tras este momento de tensión, el reality resolvía la decisión de la audiencia sobre la identidad de la repescada para volver al vecindario.

Érika reconoce su affaire con Álex Girona

Además de con Mayeli, Érika vivía un enfrentamiento con Gabriella tras reconocer que ha tenido un affaire con Álex Girona: "Te he considerado mi amiga, cuando te acostaste con Fran y me llamaste para contarme un chisme, no te pregunté y luego me volviste a llamar para decir que era verdad, te dije que no me iba a enfadar y cuando me fui a Granada a verte en el bolo estuve bien contigo ¡Eres una cacho de falsa! Dice más de ella que de Álex", le reprochaba Gabriella.

