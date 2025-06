Sandra Salinas 03 JUN 2025 - 17:44h.

Sthefany dio un consejo a Maica sobre sus sentimientos hacia Barranco que no todo el mundo entendió y que acabó en un conflicto con Mayeli

Maica se desahoga con Sthefany tras la discusión con Barranco: "Hay que tener un poco de empatía"

Compartir







"Eres demasiado temperamental y eso te va a ir mal en la vida en cualquier cosa Sthefy", recomendaba Gerard Arias a su compañera en 'Los vecinos de la casa de al lado'. Y es que, tras darle un consejo a Maica sobre su situación con Barranco, Sthefany se vio envuelta en un conflicto con Mayeli que, para Gerard, podría tener consecuencias nefastas.

El consejo de Sthefany que acabó en discusión con Mayeli

Gerard cree que lo sencillo sería, sin alterarse, dejar que Mayeli hable con Maica lo que considere oportuno y que, más tarde, Sthefany le cuente su versión de los hechos. Y es que Sthefany quería alertar a Maica sobre Barranco porque tanto ella como Tadeo veían que estaban en puntos diferentes, ella más ilusionada que él.

"Yo más nunca digo nada porque mira lo feo que se ve todo y encima…", se quejaba ella y él le pedía que no se preocupe por cuatro comentarios: "Estás haciendo un concursazo (...) Si ganamos bien y si no, Nos llevamos el uno al otro y la experiencia que eso vale más que el dinero".

"Eso sí, ya me la pela", le daba la razón ella, llorando en sus brazos en el sofá y él insistía: "Tú le has dado un consejo a Maica porque estabas viendo que Barranco no tiene claras la cosas y ella estaba ilusionada, es fácil, es tu opinión, la das y el que quiera verlos juntos sí o sí y le fastidie, pue que se rasque".

"Tú no has intentado que no estén juntos", le recordaba él mientras ella seguía entre lágrimas, pero Gerard le recomendaba: "No puedes explotar así, porque te van a echar y Mayeli va a salirse con la suya. Su juego es picarte y es que entras... va a conseguir que te expulsen".

No te pierdas todo lo que pasa en ‘Los vecinos de la casa de al lado’, reality que puedes seguir en exclusiva y en directo en Mitele PLUS.