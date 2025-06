El nuevo beso de Albert Barranco y Maica Benedicto gracias al "Yo nunca"

Maica y Barranco lo dan todo jugando al 'Yo nunca'

Maica y Barranco no dejan de dar rienda suelta a su pasión en 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo que puedes disfrutar en Mitele Plus. Desde que se dieron su primer beso, no han podido parar y parece que últimamente aprovechan cualquier ocasión para besarse, y en este caso ha sido jugando al famoso juego 'Yo nunca'.

Los vecinos estaban jugando al juego y en cuanto les tocaba el turno a Maica y Barranco la temperatura subía en el vecindario al máximo. Maica se tumbaba sobre un cojín en el suelo del jardín y Barranco, encima de ella, le daba un apasionado beso. Tras unos segundos, ambos se apartaban y sus compañeros se sorprendían: ''Ha habido lengua'', y les animaban: ''Queremos más''. Gabriella aprovechaba el momento para cantarle una canción a Maica: ''Se te nota, se te nota...'', y Maica no podía dejar de reír.

Maica le estaba dando un masaje con jabón y agua a Barranco, pero no solo eso, la exconcursante de 'GH' le hacía un sensual baile que acababa con ella lanzándose y dándole un beso a él, dejándole completamente sorprendido.