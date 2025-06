"Ponen a Maica como si ella no supiera tener decisión propia", asegura Sthefany

Mayeli volvió a 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de mitele PLUS, como repescada. A su llegada, la extentadora de 'La isla de las tentaciones' ha asegurado que Sthefany y Tadeo estaban haciendo un complot contra Maica y Barranco, produciéndose una gran bronca entre ellas.

Durante una conversación con Manuel, la concursante no ha dudado en explicar que en ningún momento ha hecho una estrategia contra ellos. "He notado mucho, he sentido mucho, como que la gente ha querido meter más mierda de la cuenta", comenzaba a comentar él.

"Es como todo. Un ejemplo, lo mismo que ha pasado ayer con Maica y tal. Yo lo he hablado ya aquí, pero no voy a hablar nada más, y me voy a sentar a hablar allí, donde tengo que hablar, porque estoy loquita por decirle a cada uno sus cosas", reaccionaba ella.

"Primero porque también ponen a Maica como si ella no supiera tener decisión propia o lo que es bueno o es malo. Aquí hemos pasado tres semanas. Cuando ella estaba mal, yo le di mi punto de vista, y ya está. Y si yo tengo un punto de vista diferente a lo que la gente quiere ver fuera, pues ya está, tampoco es que vayamos con estrategia ni nada", analizaba.