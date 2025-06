Patricia Fernández 03 JUN 2025 - 21:18h.

La conversación de Maica y Tadeo en el trastero con Barranco como testigo

Tadeo se acerca a Maica en el trastero para transmitirle su preocupación por su distanciamiento desde la gala de ayer en 'Los vecinos de la casa de al lado', que puedes ver completa en mitele PLUS, ya que Mayeli aseguró que Sthefany y él hicieron un complot en su contra.

La exgranhermana le dice que se quedó desconcertada tras escuchar a Mayeli en plató y ver la reacción de Sthefany. Sin embargo, le asegura a su compañero que sigue siendo un gran apoyo para ella.

"Para mí tú eres importante, no quiero que lo que te dijeran ayer te lo tomes a la ligera y que tu relación conmigo cambie. No quiero que estemos distantes y que sigamos siendo como antes, como siempre", le decía un Tadeo preocupado por si hay algo que le haya molestado, pero Maica le tranquilizaba en este sentido: "Mi relación contigo no ha cambiado".

Tadeo, a Maica: "No quiero que estemos distantes"

"Cualquier cosa que tengamos que hablar tú me lo dices, me dices lo que pienses. Si te ha molestado algo que te haya dicho, una actitud mía o lo que sea, me lo dices y lo hablamos. Nos llevamos muy bien", insistía el que participase en 'La isla de las tentaciones' y Maica le dejaba claro que no le pasa nada y que lo que dijo durante la gala era lo que pensaba realmente: "Te he agradecido siempre que me aconsejes y que me escuches"

Tadeo terminaba esta conversación con unas bonitas palabras hacia Maica: "Que cuentes conmigo, siempre voy a intentar ayudar en lo que pueda y lo que quieras". Y ambos se daban un bonito abrazo.