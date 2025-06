Bárbara Rey opina con Gabriella y Manuel sobre el bache familiar que ha habido con la familia de él

Manuel González advierte a Gabriella Hahlingag: "Me han dado informaciones poniéndome contra ti"

Barbara Rey visita 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality exclusivo de Mitele Plus, para poder conocer un poco más a fondo a los concursantes. Todos ellos se han sentado dentro del pisito alrededor de la vedette para poder escuchar unos increíbles consejos sobre el amor.

La artista ha hecho de consejera del amor con Manuel y Gabriella, quienes han pasado por un gran bache en su relación mientras él estaba dentro de 'Supervivientes'. Por otro lado, entre bromas hablan sobre cuánto dura el amor y la artista ha confesado que ve al que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' "muy enamorado".

Además, sobre el enfrentamiento pasado entre Gabriella y la hermana de Manuel, Bárbara no ha dudado en hablar sobre ello sin ningún pelo en la lengua: "A él le veo familiar y si ha tenido el valor de decir 'oye esto es de esta forma y me tenéis que respetar', es señal de que tiene mucho interés por ti". Sin embargo, Gabriella asegura que "una relación es de dos" y la familia simplemente puede opinar, ante estas palabras, la exvedette añade: "Tú puedes tener a la familia que opina y te puedes dejar convencer por ellos, y si tú no le interesaras tal vez le hubiese hecho caso".

Bárbara Rey responde a las ganas de Gabriella por ser madre: "No tengas prisa que no sabes lo que te puede venir encima"

Tras esto, la pareja de Manuel confiesa tajante que "él ya tiene 34 años y va siendo hora de que formemos nuestra propia familia". Además, Gabriella ha declarado sus ansiadas intenciones de ser madre joven, por lo que sus 28 años le parecen una buena edad para cumplirlo. Por el contrario, la madre de Ángel Cristo, sorprendida por sus palabras asegura que "eres muy joven aún. No tengas prisa que no sabes lo que te puede venir encima".

Asimismo, la artista añade: "Yo he tenido a mis hijos a una cierta edad y no me veo muy mayor". Los concursantes no han dudado en preguntarle por su edad y todos han alucinado: "¡Pensábamos que tenías 50!" Al escuchar estas agraciadas palabras, Bárbara también ha aclarado que lleva una vida muy sana: "No bebo, dejé de fumar hace muchísimos años...el tabaco estropea mucho la piel. Influye mucho el estilo de vida que lleves, la alimentación, el alcohol, sustancias..."